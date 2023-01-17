اعتصام لموظفي اوجيرو امام سنترال صيدا تضامنا مع زملائهم في وزارة الاتصالات

نفذ موظفو وعمال هيئة “اوجيرو” بدعوة من المجلس التنفيذي لنقابة “اوجيرو”، وقفة تضامنية مع زملائهم في وزارة الاتصالات من اجل انصافهم وصرف رواتبهم المستحقة منذ ثلاثة اشهر، وذلك امام سنترال صيدا بالتزامن مع وقفات مماثلة في باقي المناطق .

الغربي

وتحدث في الوقفة التضامنية رئيس منطقة الجنوب الهاتفية بالانابة في وزارة الاتصالات محمود الغربي، الذي طالب المعنيين ب” الاسراع في الافراج عن مستحقات زملائه في وزارة الاتصالات من رواتب وبدل نقل ومساعدات اجتماعية والمستحقة من نحو ثلاثة اشهر بسبب تحويل الرواتب لوزارة المالية”.

حشيشو

وكانت كلمة لنائب رئيس نقابة اوجيرو مازن حشيشو اكد فيها ” دعم موظفي اوجيرو لمطالب زملائهم في وزارة الاتصالات”، مطالبا ب “الاسراع في الافراج عنها لان الموظف يكفيه ما يمر به من ازمات معيشية واقتصادية صعبة وراتبه لم يعد يكفيه فكيف الحال بعدم تقاضيه لمستحقاته”.