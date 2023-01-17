سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023

سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 17/1/2023

معدل سعر الدولار اليوم في لبنان في تعاملات الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023، في سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق السوداء

انخفض سعر صرف الدولار صباح اليوم الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023، مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء الى 47.300 و 47.450 ليرة لكل دولار أمريكي.

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023، مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء بين 47.900 و 48.100 ليرة لكل دولار أمريكي.