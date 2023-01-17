سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023

إقتصاد
By admin
سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 17/1/2023

معدل سعر الدولار اليوم في لبنان في تعاملات الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023، في سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق السوداء

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انخفض سعر صرف الدولار صباح اليوم الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023، مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء الى 47.300 و 47.450 ليرة لكل دولار أمريكي.

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023، مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء بين 47.900 و 48.100 ليرة لكل دولار أمريكي.

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