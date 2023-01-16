الدولة “قد تخسر” إيرادات من قطاع حيويّ!

إقتصاد
By admin
الدولار
الدولار

طالب نقيب مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزّي بـ”تعديل قانون الجمارك في لبنان”، وقال: “نحنُ مظلومون لأنّ كل دول العالم تدفع 5% كرسوم أما نحنُ فندفع 50% من قيمة السيارة”.

وفي حديثٍ عبر قناة “الحرة”، لفت قزّي إلى أنه في حال لم تجرِ تعديلات على قانون الجمارك، فإنّ الدولة لن ترى ليرة واحدة من مستوردي السيارات، معتبراً أن الدولة بذلك ستخسر إيرادات في حين أن قطاع السيارات سيقفل برمّته، وأضاف: “كل ذلك سيؤثر على الإقتصاد اللبناني لأننا سنأخذ أموالنا ونفتش عن بلدٍ يُعطينا ما لم تعطه لنا دولتنا”.

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وأوضح قزّي أنّ “الإستيراد يتركز أكثر حالياً على السيارات الصغيرة”، وقال: “لدينا حاليا نحو 5 آلاف إلى 6 آلاف سيارة حالياً متوقفة في المرفأ، وهناك مشاكل مع الحكومة ووزارة المالية”.

وتابع: “كذلك، فإننا منذ شهرين لم نبع سيارة واحدة في المعارض ونحن نعاني من تضخم بالسوق وتكدس للسيارات في المعارض بسبب توقف أعمال النافعة، وهناك عوامل كثيرة لعبت ضدنا.

لذلك فإننا على موعد غداً مع تظاهرة كبيرة عند مدخل مرفأ بيروت وسيكون يوم غضب بعدما باتت وزارة المالية تشترط علينا إمضاء تعهدات لإخراج السيارات من المرفأ وهذا لن نقبل به أبداً”.

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