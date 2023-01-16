الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار.. والأوقية فوق مستوى 1900 دولار

تراجعت أسعار الذهب قليلا من أعلى مستوياتها في أكثر من ثمانية أشهر والتي بلغتها في ساعة مبكرة من صباح اليوم، لكنها تماسكت فوق مستوى 1900 دولار للأوقية، مدعومة بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1914.16 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 1847 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار 1929 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أبريل.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1917.30 دولار، وفقا لما جاء في “رويترز”.

وارتفع الدولار 0.2 في المائة ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية رهانا أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أربع مرات العام الماضي، قبل أن يبطئ وتيرة الرفع إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر. ويتوقع معظم المتعاملين أن يرفعها 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل الذي يعقده يومي 31 يناير وأول فبراير.

والذهب أصل لا يدر عائدا ثابتا، وبالتالي يميل للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة لأنها تقلل من عوائد الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية والدولار.

وعلى صعيد المعادن النفسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 24.22 دولار للأوقية بعد وصوله إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا.

ونزل البلاتين 0.2 في المائة إلى 1062.47 دولار، كما انخفض البلاديوم نحو 2 في المائة إلى 1754.64 دولار.