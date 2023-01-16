سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 16 كانون الثاني 2023

سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 16 كانون الثاني 2023

سعر الدولار اليوم في لبنان، اليوم الاثنين 16-1-2023 مقابل الليرة لدى السوق الموازية (السوداء) الغير رسمية.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء:

انخفض سعر الدولار بالسوق السوداء في لبنان ظهر اليوم الى 47.500 و 47.700 ليرة لكل دولار اميركي واحد.

سجل سعر الدولار بالسوق السوداء في لبنان صباح اليوم بين 47.900 و 48.000 ليرة لكل دولار اميركي واحد.

سعر صرف الدولار الرسمي اليوم في لبنان:

بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبا إلا في نطاق محدود جدا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.

دولار صيرفة

أعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة للدولار على منصته للصرافة (صيرفة)، في محاولة لتخفيف انخفاض العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية.

وقال المصرف في بيان “يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر”.

وسوم:

سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 16-1-2023

سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 16 يناير 2023

سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 16 كانون الثاني 2023

سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 16 يناير – كانون الثاني 2023

سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 16/1/2023

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية 16-1-2023

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية 16 يناير 2023

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية 16 كانون الثاني 2023

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية 16 يناير – كانون الثاني 2023

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الاثنين 16/1/2023

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية , سعر الدولار في لبنان , سعر الدولار الامريكي في لبنان , سعر الدولار اليوم , سعر صرف الدولار , صرف الدولار , سعر الدولار , الدولا مقابل الليرة اللبنانية , صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية , سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية , الدولار والليرة اللبنانية