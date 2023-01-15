هذا ما قام به “صرّافو الدولار”.. مؤخراً

إقتصاد
By cedro

بدأ عددٌ من الصرافين بشراء ماكينات جديدة لعدّ النقود المُختلفة، وذلك في إطار تطويرِ عملياتهم واكتشاف العملات المزوّرة وغير الصّحيحة.

وقالت مصادر ناشطة في سوق الدولار لـلبنان24 إنّ العديد من الصرّافين أرادوا استبدالَ ماكيناتهم القديمة وذلك بعد بروز حديثٍ عن وجود عملات نقدية غير صحيحة في السوق، لا يمكن لماكينات عدّ النقود العاديّة اكتشافها بسهولة.
ووفقاً للمصادر، فإنَّ بعض الصرافين باتوا يستعدون أيضاً لاختبار ما إذا كانت الأوراق النقديّة الجديدة من فئة الـ100 ألف ليرة ستكون مقبولة على ماكيناتهم.

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