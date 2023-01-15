مراد: ينتظرون سرقة ما سيعطيهم اياه البنك الدولي

إقتصاد
By cedar

ألقى النائب حسن مراد كلمة، في خلال احتفال في ذكرى مولد جمال عبد الناصر، اتهم فيها “الطبقة السياسية ومن يجب أن يجد الحلول في لبنان بالإفلاس”، مؤكدا أنهم “ينتظرون سرقة ما سيعطيهم اياه البنك الدولي، إضافة إلى سحبهم لما تبقى في جيوب الناس بعد سرقة مدخراتهم!”.

وحذر مراد “من كارثة وطنية كبرى تتمثل بانهيار القطاع التربوي، الذي إن حصل ستكون ارتداداته كبيرة وستدفع ثمنها أجيال بأكملها”.

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وفي ما يخص البقاع الغربي، اعتبر مراد أن “الجميع لا يزال يدير “الدينة الطرشة” في ملف الكهرباء ومسألة توزيعها بشكل غير عادل في المنطقة”، محملا المسؤولية “للحلفاء والخصوم على السواء.”

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