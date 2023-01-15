بيعت في لبنان: تذكرة يانصيب في الولايات المتحدة تفوز ب 1.35 مليار دولار

بلغت التذكرة الفائزة بالجائزة الكبرى في الولايات المتحدة 1.35 مليار دولار، وبيعت في لبنان في بلدة مين الريفية الاميركية.

وهي تذكرة واحدة، وثاني أكبر جائزة كبرى في تاريخ الولايات المتحدة. ثمن التذكرة 2 دولار وتطابقت أرقامها مع جميع الأرقام الستة الفائزة.

لم يتم تحديد مالك التذكرة بعد، ولديه خياران إما الدفع الفوري وعندها تنخفض الجائزة إلى 723.5 مليون دولار بسبب الضرائب، أو تقسيم المبلغ على 30 عاما ويدفع على شكل تعويضات سنوية.

وذكر صاحب محل “هوم تاون غاز أند غريل”: هذه بلدة ريفية صغيرة لا نعرف حتى الآن من هو الفائز، لكننا ننتظر بفارغ الصبر لنعرف إن كان أحد أصدقائنا”.