سعر الدولار اليوم في لبنان الأحد 15 كانون الثاني 2022.. الارتفاع مستمر

سعر الدولار اليوم في لبنان الأحد 2023

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات الأحد 15 /كانون الأول 2022 لدى السوق السوداء، وتستمر الليرة اللبنانية في خسائرها بعد صعود ليومين متتالين.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار مساء اليوم بالسوق السوداء في لبنان إلى 48.200 ليرة للشراء، 48.400 ليرة للبيع.

ارتفع سعر صرف الدولار عصر اليوم بالسوق السوداء في لبنان إلى 48.000 ليرة للشراء، 48.200 ليرة للبيع.

سجل سعر صرف الدولار بعد ظهر اليوم بالسوق السوداء في لبنان إلى 48.500 ليرة للشراء، 48.700 ليرة للبيع

ارتفع سعر صرف الدولار صباح اليوم بالسوق السوداء في لبنان إلى 48.500 ليرة للشراء، 48.600 ليرة للبيع