سعر الدولار اليوم في لبنان الأحد 15 كانون الثاني 2022.. الارتفاع مستمر

إقتصاد
By admin
سعر الدولار اليوم في لبنان الأحد 2023

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات الأحد 15 /كانون الأول 2022 لدى السوق السوداء، وتستمر الليرة اللبنانية في خسائرها بعد صعود ليومين متتالين.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

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