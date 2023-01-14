بالليرة.. هكذا أصبح سعر كرتونة البيض في لبنان بسبب الدولار!

إقتصاد
By cedro

مع إرتفاع سعر صرف الدولار، وتخطّيه حاجز الـ49 ألف ليرة ، تستمر أسعار المواد الغذائيّة بإرتفاعها، وبشكلٍ خاصّ تلك المتعلّقة بقطاع الدواجن حيث أصبح ثمن الفروج النيّء حوالي الـ220 ألف ليرة.

وفي ما يلي لائحة بأسعار الدجاج الجديدة التي تأثّرت بعامليّ سعر الصرف والمحروقات:

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– كيلو صدر الدجاج: 300 ألف ليرة

– كيلو جوانج الدجاج: 110 ألف ليرة

– كيلو سودة الدجاج: 130 ألف ليرة

– كيلو فخد الدجاج: 110 ألف ليرة

– كيلو الطاووق: 270 ألف ليرة لبنانية

– كيلو الكريسبي: 280 ألف ليرة لبنانية

– كيلو إسكالوب: 240 ألف ليرة لبنانية

– كيلو فاهيتا: 240 ألف ليرة لبنانية

– البيض: 180 ألف ليرة لبنانية.

كذلك، فقد تبيّن أن هناك متاجر أبلغت زبائنها بأنّ التسعير سيتغيّر يومياً استناداً لتقلبات سعر الدولار، وذلك بسبب اللوائح المتغيرة التي يقدمها التجار بشكل مستمر ولأكثر من مرّة يومياً.

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