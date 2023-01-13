أسعار الذهب ترتفع مدعومة بضعف الدولار

إقتصاد
By admin
أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1898.57 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 02:34 بتوقيت جرينتش. وارتفعت أسعاره 1.8 % حتى الآن هذا الأسبوع.

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أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فصعدت 0.1 % إلى 1899.60 دولار بحسب رويترز.

ومؤشر الدولار في طريقه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ 11 نوفمبر 2022. ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وأظهرت بيانات أمس أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر ، مما يعطي الأمل في أن التضخم بات في اتجاه نزولي مستدام.

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