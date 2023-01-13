الليرة اللبنانية تسجل تدهوراً قياسياً جديداً أمام الدولار

سجلت الليرة اللبنانية، الجمعة، مستوى قياسياً جديداً من الانهيار أمام الدولار الأمريكي، حيث اقترب سعر الدولار الواحد في السوق السوداء من 49 ألف ليرة لبنانية.

ووفق وسائل إعلام لبنانية، أظهرت التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء فوق ال 49 الف ليرة.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%، فيما ارتفع التضخم بنسبة 100%.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.