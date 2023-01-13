ترزيان: بدها fundamental fix لأنو quick fix ما فاد وما رح يفيد

غرد النائب هاكوب ترزيان عبر حسابه على “تويتر”: “العمل الجدي دائما أساس أي عمل ناجح. وهذا نمطي. و”هلق بلشنا” العمل بالتفاصيل المملة لمعركة إنقاذ الإقتصاد وإسترداد الثقة واستقطاب الإستثمارات الوطنية والأجنبية، والنتيجة إنقاذ جميع الودائع المصرفية الشرعية وجميع القطاعات الإقتصادية، نقاش وتبادل آراء للخطة البديلة لخطة التعافي للدولة مع الصديق نيكولا شيخاني. وكما صرحت سابقا وبإصرار بدها fundamental fix لأنو quick fix ما فاد وما رح يفيد”.

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