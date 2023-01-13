وزارة الطاقة: تمديد تقديم طلبات الانتساب الى عضوية الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لغاية 23 آذار المقبل

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:



رغبة منها، في إفساح المجال أمام عدد أكبر من الراغبين بالترشح الى عضوية الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في الإختصاصات المتعددة، ولكي يتسنى لهم مزيدا من الوقت لتقديم طلباتهم، وبعد التنسيق مع البنك الدولي، قررت وزارة الطاقة والمياه تمديد طلبات الانتساب لغاية تاريخ 31 آذار 2023 ضمنا، وذلك ضمن الشروط نفسها المعلن عنها سابقا على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والمياه. https://energyandwater.gov.lb/

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.