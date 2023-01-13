ايران تريد بناء معامل للطاقة الكهربائية في لبنان.. ماذا قال عبد اللهيان؟

جدّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعداد بلاده لإعادة بناء وتأهيل معامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان، وبناء معامل جديدة “انطلاقاً من التوافق الذي يمكن التوصل إليه مع الحكومة اللبنانية”.

ووصل وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، مساء أمس الخميس، إلى بيروت، في إطار زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين للتباحث بالملف اللبناني، وآخر المستجدات على صعيد المنطقة.

وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك اليوم الجمعة مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، إن إيران مستعدة في إطار الدعم الكامل الذي تودّ أن تقدّمه للبنان أن تلتزم بالأمور الملقاة على عاتقها من خلال هذا الاتفاق، وسبق أن زار فريق تقني وفني لبناني إيران، واجتمع مع المعنيين في إطار تأمين الفيول والمحروقات التي يحتاجها لبنان لتأمين الطاقة الكهربائية.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن “الأمن والتطور في لبنان هما من أمن وتطور إيران، بل من أمن وتطور المنطقة برمّتها”، مشدداً: “نشعر بالسعادة عندما نرى أن المشكلات والمتاعب التي يعاني منها لبنان تخفّ يوماً بعد يوم”.

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وأشار عبد اللهيان إلى أنه اتفق مع وزير خارجية لبنان خلال اللقاء الأخير على تفعيل العلاقات الثنائية، و”بدأنا نشهد بعض الخطوات الإيجابية والملموسة بهذا الإطار”، لافتاً: “تداولنا اليوم حول أفضل السبل الآيلة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين، لما للتعاون من انعكاس إيجابي على مصلحتهما معاً”.

عبد اللهيان: على ثقة بإيجاد مخرج للشغور الرئاسي

وفي ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية، قال عبد اللهيان إن “إيران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية.. نحن ندعو ونرحّب بتلاقي وتحاور كل التيارات السياسية اللبنانية للتوصّل إلى حل لمسألة الشغور الرئاسي، ونحن على ثقة أن التيارات السياسية لها الوعي والبصيرة والتجربة لتجد مخرجاً للشغور وتنتخب رئيساً جديداً في أقرب وقتٍ ممكنٍ”.

بدوره، تحدث وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب، في المؤتمر الصحافي المشترك، عن وجود عوائق واختلاف سياسي وضغوطات خارجية تحول دون الاستفادة من المساعدات الإيرانية للبنان، لكنه أكد في المقابل أن المساعي مستمرة والمحاولات جدية للاستفادة منها.

وقال بو حبيب إنه “جرى التباحث في عدد من المواضيع، واستمعنا من عبد اللهيان إلى حرص إيران على استقرار لبنان وأهمية نجاح اللبنانيين في التوصل لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن”، مشيراً إلى أنه “استمع من وزير الخارجية الإيراني إلى الوضع في إيران على ضوء الأحداث الأخيرة، وعبّر عن حرص لبنان على استقرار إيران ورفضه المبدئي تدخل أي دولة في شؤون الدول الأخرى”.

عبد اللهيان: نرحب بعودة العلاقات الطبيعية بين إيران والسعودية

من جانب آخر، أكد عبد اللهيان أن إيران تقف داعمة بشكل واضح للمقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية تجاه تهديدات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على هذين البلدين.

وقال عبد اللهيان إن إيران ترحّب بعودة العلاقات الطبيعية مع المملكة العربية السعودية، وصولاً إلى افتتاح المكاتب التمثيلية أو السفارات في الرياض وطهران، في إطار الحوار القائم، والذي ينبغي أن يستمرّ بين البلدين.

وأشار إلى أن “هناك اتفاقاً في وجهات النظر على استمرار الحوار السعودي الإيراني بالشكل الذي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين”، مؤكداً أن “إيران لم تبادر لتكون يوماً السباقة إلى قطع العلاقات مع أي دولة من دول العالم الإسلامي، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية”.

وأيضاً، قال وزير خارجية إيران: “إننا سعداء بالحوار القائم بين سورية وتركيا، واللقاءات التي تحصل بين مسؤولي البلدين، ونعتقد أنه يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي لمصلحة الطرفين”.

ورأى أن “الطريقة الأنجع والأفضل لإيجاد مخرج لمسألة العلاقات السورية التركية تكمن في الالتزام بالمفاوضات في إطار أستانة، مع إعطاء دور للحضور السوري في هذا الحوار”.