بالصور: 3.5 مليار ليرة من زبائن سبينيس إلى قرى الأطفال SOS في لبنان

بمناسبة الأعياد المجيدة وفي إطار مبادراتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، اختتمت سبينيس حملة التبرعات التي أطلقتها خلال شهر ديسمبر في جميع فروعها دعماً لجمعية قرى الأطفال SOS بزيارة إلى قرية بحرصاف،للاحتفال مع أطفالها وأعضائها وتسليم المبلغ الذي تمّ جمعه والذي بلغ قدره 3,534,810,000 ليرة لبنانية.

ولقيت الحملة ذات الأهداف الإنسانية منذ انطلاقها من 9 كانون الأوّل حتى نهايته، تجاوباً واسعاً من قبل المتسوّقين الذين تبرعوا كلّ بحسب قدرته بمبلغ 5000 ليرة ومافوق،استطاع أن يزيد المبلغ التراكمي الاجمالي ويحدث فرقاُ كبيراً في حياة أطفال الجمعية.

بالمناسبة تحدّث الرئيس التنفيذي للتسويق في سبينيس رالف القاعي قائلاً: “نشكر زبائننا على روح التعاون وحبّ العطاء وجمعيةقرى الأطفال SOS على ثقتها الدائمة”. وأضاف: “نجدّد من خلال هذه الحملة التزام سبينيس بدعمها ودعم المجتمع ككلّ، كما نؤكد استمرارنا بإطلاق مبادرات مماثلة ذات أبعاد إنسانية ونحن جدّ مسرورين بالنتائج التي حقّقتها هذه المبادرة”.

من جهتها شكرت المديرة الوطنية بالإنابة لقرى الأطفال SOS السيدة رنا دبوق خلال تسلمها المبلغ كل من دعم هذه المبادرة وكلّ متبرّع خصّص مبلغاً لمساندة الجمعية، وساعدها في إكمال مسيرتها الصعبة في هذه الظروف الاستثنائية. وقالت: “نحيي سخاءكم وإنسانيتكم، لمساعدتنا في استكمال رسالتنا التي ترتكز على تأمين بيئة ملؤها الحب والاهتمام لأطفالنا”. وأضافت: “نحن ممتنون للدعم المتواصل الذي تقدمه سبينيس والتزامها الدائم بتبنّي قضيتنا والتضامن معنا”.

ساد اللقاء أجواء من الفرح على وقع نشاطات ترفيهية، أقيمت للأطفال بالشراكة مع مؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، زرعوا البسمة على وجوههم إنطلاقاً من إيمانهم برسالة الجمعية السامية.

وتندرج هذه الحملة في إطار الشراكة المستمرة بين سبينيس وقرى الأطفال SOS الممتدة من عام 2012حتى اليوم، والتي ساهمت على مرّ السنين في إحداث تغيير إيجابي في حياة أطفال الجمعية، وضمان استمرار رسالتها المكرّسة للخدمة والمساعدة.