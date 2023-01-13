سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 13 يناير 2023.. الجنيه يتقلب

سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 13 يناير 2023

واصل سعر الدولار اليوم الجمعة 13 يناير 2023، تقليص مكاسبه التي سجلها أول أمس أمام العملة المصرية، في البنوك وشركات الصرافة.

والأربعاء، تراجع سعر صرف الجنيه المصري في المصارف الحكومية ليتداول فوق 32 جنيها للدولار الواحد، قبل أن يتحسن قليلا نهاية التعاملات ليهبط أسفل 30 جنيها للدولار الواحد، بعدما خفضت قيمة العملة المصرية للمرة الثالثة في 10 أشهر.

وخسر الجنيه المصري نحو 104% من قيمته منذ مارس/أذار الماضي، عندما كان يتداول بسعر 15.6 جنيه للدولار

هذا الخفض الجديد في قيمة العملة المصرية، سيؤدي إلى زيادة جديدة في الأسعار، في بلد وصلت فيه نسبة التضخم وفق الأرقام الرسمية، إلى 21.9%.

وفي مؤتمر صحافي عقد عبر الإنترنت، الثلاثاء، أوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفان هولر أن “الانخفاض المستمر في قيمة العملة في وقت ترتفع فيه أسعار السلع العالمية.. أدى إلى الضغط على الأسعار المحلية وارتفاع التضخم”.

وقالت إن التضخم لن يبدأ بالتراجع إلا بحلول منتصف العام 2024.

والشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار تسدّد على 46 شهرا، وارتبط القرض ببرنامج للإصلاح الهيكلي اتفقت عليه مصر مع الصندوق يقضي بأن يمتنع البنك المركزي عن التدخل لتثبيت سعر الصرف وأن يتركه مرنا.

وهبط سعر الدولار في مصر في البنك المركزي المصري إلى نحو 29.52 جنيه للشراء، و29.61 جنيه للبيع، مقابل، 29.65 جنيه للشراء، و29.74 جنيه للبيع، أمس.

وانخفض سعر الدولار اليوم مصر تحديث يومي للبنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلى نحو 29.50 جنيه للشراء، و29.55 جنيه للبيع، مقابل، 29.75 جنيه للشراء، و29.80 جنيه للبيع، أمس.

وفي بنك مصر (ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر) خالفت توقعات سعر الدولار الصعود، وهبطت إلى نحو 29.50 جنيه للشراء، و29.55 جنيه للبيع، مقابل 29.75 جنيه للشراء و29.80 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (cib)؛ نحو 29.50 جنيه للشراء، و29.60 جنيه للبيع، مقابل، 29.65 جنيه للشراء، و29.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة

سجل سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة خلال تعاملات اليوم الجمعة مستويات قريبة من البنوك، وسجل 29.83 جنيه للشراء، و29.85 جنيه للبيع.

وتقول كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية في “ستاندرد تشارترد”، إن الجنيه المصري سيظل تحت الضغط حتى يتحقق المزيد من التدفقات الدولارية، مما يوازن الطلب والعرض بالنقد الأجنبي.. ومن المرجح أن يدفع سد الفجوة مع السوق الموازية الجنيه إلى الهبوط بعنف قبل أن يستقر”.

ورجح الرئيس التنفيذي لشركة سوليد كابيتال محمد رضا أن يحافظ الجنيه المصري على المستويات الحالية أو يتراجع إلى مادون 30 جنيها للدولار نظرا لأن تجاوز مثل هذه المستويات قد يفتح الباب على المزيد من الخسائر.

والإثنين الماضي، توقع تقرير صادر عن بنك “HSBC Global Research” البريطاني، أن يجد الجنيه المصري أرضية عند مستوى يتراوح بين 30 و35 جنيها مقابل الدولار على المدى القصير، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع مع توقع قفزة التضخم إلى ما بعد ذلك عند 25% في الربع الأول من عام 2023.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تشير كل التوقعات نحو انهيار السوق السوداء للدولار، مع ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه رسميا، لتنخفض أسعار الدولار في السوق السوداء إلى 30 جنيها.

قال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي إن إجراءات البنك المركزي المصري أثبتت جدوى في القضاء على السوق السوداء للدولار، مشيرا إلى أن انخفاض الفجوة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية يؤدي إلى دخول الدولار في الجهاز المصرفي المصري ومن ثم السيطرة على أزمة المبالغة في التسعير.

وأضاف أن الأمر ربما يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع لبعض الوقت، لكن سرعان ما ينتهي الأمر مع تدفق الدولار في السوق وتوافره، بالإضافة إلى بدء عمليات الإفراج عن السلع في الموانئ المصرية.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء المصري أمس فقد تم الإفراج عن بضائع من الموانئ المصرية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري يناير، فيما تم الإفراج عن بضائع بقيمة وصلت إلى 6.8 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي.

وكانت أسعار الدولار في السوق الموازية وصلت في الفترة الأخيرة من العام الماضي إلى 35 جنيها، لكنها تراجعت بشكل حاد مع السماح بانخفاض الجنيه في السوق الرسمية لدى البنوك لتنخفض الأيام الماضية دون 30 جنيها للدولار، وفقا لجنينة.

والسوق السوداء هو تعامل غير قانوني في الدولار ولا يمكن الوقوف على سعر محدد فيه لاختلف الأفراد البائعين والمشترين، وربما تجد أسعاراً في السوق الموازية للدولار أو العملات دون تنفيذ فعليا.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك القاهرة نحو 29.75 جنيه للشراء، و29.80 جنيه للبيع.

ومع معاناة مصر من أزمة نقد أجنبي، تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 34 مليار دولار مقابل 41 مليار في فبراير/شباط.

وبسبب أزمة النقد الأجنبي التي ساهم فيها خروج قرابة 20 مليار دولار من مصر بسبب قلق المستثمرين عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، قامت معظم البنوك بتقييد السحب بالدولار خارج مصر، كما رفعت عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء في الخارج من 3% الى 10%.