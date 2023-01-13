سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 13 كانون الثاني 2023.. ارتفاع جديد

سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 13 كانون الثاني 2023

سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تداولات الجمعة 13 كانون الثاني 2023، وسط إقبال كبير في الطلب على العملة الخضراء، وبالتوازي مع زيادة مدهشة في عمليات الاستيراد.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

انخفض سعر صرف الدولار مساء اليوم بالسوق السوداء في لبنان الى 48.800 ليرة – 49.000 ليرة لكل دولار واحد.

انخفض سعر صرف الدولار عصر اليوم بالسوق السوداء في لبنان الى 48.900 ليرة – 49.100 ليرة لكل دولار واحد.

ارتفع سعر صرف الدولار بعد ظهر اليوم بالسوق السوداء في لبنان الى 49.200 ليرة – 49.400 ليرة لكل دولار واحد.

ارتفع سعر صرف الدولار بعد ظهر اليوم بالسوق السوداء في لبنان الى 48.550 ليرة – 48.700 ليرة لكل دولار واحد.

ارتفع سعر صرف الدولار قبل ظهر اليوم بالسوق السوداء في لبنان الى 48.300 ليرة – 48.500 ليرة لكل دولار واحد.

ارتفع سعر صرف الدولار صباح اليوم بالسوق السوداء في لبنان الى 48.100 ليرة – 48.300 ليرة لكل دولار واحد.

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم بالسوق السوداء في لبنان بين 47.900 ليرة – 48.000 ليرة لكل دولار واحد.

وارتفع الطلب على الدولار في لبنان، خلال التعاملات الأخيرة بفعل زيادة عمليات استيراد السلع من الخارج، حيث أظهرت الإحصاءات الصادرة عن إدارة الجمارك اللبنانية، أن فاتورة الاستيراد في لبنان بلغت 19.05 مليار دولار خلال 2022، مرتفعة بنحو 5.41 مليارات دولار مقارنة بعام 2021، وهو ما طرح تساؤلات كبيرة حول كيفية تمكن بلد متعثر ويعاني من أزمة مالية ونقص في العملة الصعبة أن يستورد بقيمة تتجاوز الـ 19 مليار دولار.

ويمرّ لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية، التي شهدها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، والتي أدت إلى تدهور العملة اللبنانية مقابل الدولار وفقدانها لأكثر من 95% من قيمتها.

وبلغ حجم التداول على منصة صيرفة “Sayrafa” في ختام تداولات الأربعاء 70 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبا إلا في نطاق محدود جدا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.

دولار صيرفة

أعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة للدولار على منصته للصرافة (صيرفة)، في محاولة لتخفيف انخفاض العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية.

وقال المصرف في بيان “يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر”.

والثلاثاء، دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد، وسط تحذيرات من مغبة التأخير في سد الشغور الرئاسي، الذي طال أمده.

وحدد بري الذي تأخر في الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد أن كان يدعو لها مع بداية كل أسبوع، الخميس المقبل موعدا للجلسة الحادية عشر، والتي سبقتها عشر أخريات باءت بالفشل.

ومنذ 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعيش لبنان فراغا رئاسيا عقب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ومنذ ذلك التاريخ فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب خليفة لعون على مدار 10 جلسات عقدها لهذا الغرض.

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