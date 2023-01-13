50 ألف دولار كشرط لإجراء “عمليات صيرفة” في بعض المصارف

50 ألف دولار كشرط لإجراء “عمليات صيرفة” في بعض المصارفأسرار By admin 01/13/2023 شارك بعض المصارف الكبرى اشترط لإجراء عمليات صيرفة حسابات بالفريش دولار لا تقل عن 50 ألف دولار، على ألا تقل العملية عن المليار ليرة لبنانية؟!اللواء مواضيع متعلقة الليرة اللبنانية نحو انهيار جديد.. كيف سيتحرك مصرف لبنان؟ أسعار الذهب ترتفع مدعومة بضعف الدولار مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أسرارإقتصادالمصارفدولارصيرفةعملياتلإجراء شارك
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