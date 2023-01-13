50 ألف دولار كشرط لإجراء “عمليات صيرفة” في بعض المصارف

أسرار
By admin

بعض المصارف الكبرى اشترط لإجراء عمليات صيرفة حسابات بالفريش دولار لا تقل عن 50 ألف دولار، على ألا تقل العملية عن المليار ليرة لبنانية؟!

اللواء

مواضيع متعلقة

الليرة اللبنانية نحو انهيار جديد.. كيف سيتحرك مصرف لبنان؟

أسعار الذهب ترتفع مدعومة بضعف الدولار

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
admin81375 posts 0 comments
    مواضيع تهمك

    Comments are closed.

    مزيد من الأخبار

    سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 13 كانون الثاني 2023..…

    وزارة الطاقة: تمديد تقديم طلبات الانتساب الى عضوية الهيئة…

    باسيل من لـ”الريجي” في البترون: عقلي دائما مع…

    اليكم جديد الزيادات على الاجور والتقديمات في القطاع الخاص

    ايران تريد بناء معامل للطاقة الكهربائية في لبنان.. ماذا قال…

    1 من 1٬764