الذهب يتجاوز 1900 دولار للأوقية.. كم بلغ؟

قفزت أسعار الذهب بما يزيد على 1% متجاوزة مستوى 1900 دولار للأوقية (الأونصة) الخميس، بعد بيانات تظهر مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة فيما عزز الرهانات على إبطاء رفع الفائدة الأمريكية في المستقبل.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) 6.5%، وهو ما جاء متماشياً مع التوقعات بعد أن شهد ارتفاعاً بواقع 7.1% في نوفمبر (تشرين الثاني). كما جاء التضخم الرئيسي أيضاً متماشياً مع التوقعات.

وبحلول الساعة 19:40 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1896.30 دولار للأوقية، بعدما بلغ في وقت سابق 1901.4 دولار، أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% عند التسوية إلى 1898.8 دولار للأوقية.

وفي أعقاب صدور بيانات التضخم، انخفض الدولار 0.8% لأدنى مستوى منذ أوائل يونيو (حزيران). ويزيد انخفاض الدولار جاذبية المعدن النفيس المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.

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