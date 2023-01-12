أسعار النفط العالمية تواصل ارتفاعها لليوم السادس

واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها لليوم السادس على التوالي في ظل التفاؤل بتحسن الطلب على الخام في الصين، وتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، ارتفع خلال تعاملات اليوم الخميس لأكثر من 78 دولاراً للبرميل، ليسجل أطول فترة ارتفاع متصلة منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأشارت بلومبرغ إلى أن مشتريات الصين من الخام زادت بعد زيادة حصص الاستيراد للشركات المحلية. وكثفت الشركات مشترياتها من الخام الأمريكي وخام غرب أفريقيا خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المحلل في شركة “بي.في.إم أويل أسوشيتس” تاماس فارجا، إن المزاج العام في السوق متفائل بدون تحفظات. “لكن علينا تذكر أنه قد يتغير بسرعة كما تحسن بسرعة إذا استمرت الضغوط التضخمية”.

يأتي ارتفاع أسعار النفط مؤخراً عقب تراجعه السريع في بداية العام الحالي بسبب المخاوف من الركود العالمي وتراجع الطلب على الطاقة بشكل عام.

وفي حوالي الساعة العاشرة وثلث من صباح اليوم بتوقيت لندن ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.1% إلى 78.25 دولار للبرميل تسليم فبراير (شباط) المقبل. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1.1% إلى 83.57 دولار للبرميل تسليم مارس (آذار) المقبل.

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