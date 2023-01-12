مراقبو حماية المستهلك جالوا في محافظة النبطية وسطروا محاضر ضبط بحق المخالفين

قام مراقبو مصلحة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بجولات تفتيشية في جميع اقضية المحافظة على المؤسسات التجارية والسوبر ماركات ومحال اللحوم والدواجن ومحطات المحروقات ومعامل الألبان والأجبان والشوكولا ومراكز تعبئة البزورات والنقولات.



وتم اخذ عينات من اللبنة على أنواعها لفحصها في المختبرات المعتمدة وذلك بإشراف ميداني من رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة وشرطة البلديات، وبمواكبة لفريق من الإعلامين.



وتم تسطير محاضر ضبط بحق اصحاب مؤسسات مخالفة وتم توجيه العديد من الإنذارات الخطية بضرورة الإلتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارة.

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