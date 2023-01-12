اسعار المحروقات في لبنان: ارتفاع كبير.. اليكم الجدول والتسعيرة

اسعار المحروقات في لبنان الخميس ١٢/١/٢٠٢٣

صدر جدزل تركيب جديد لأسعار المحروقات وارتفع سعر البنزين 95 أوكتان 23 ألف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 24 ألف ليرة، والمازوت 25 ألف ليرة. وجاءت الاسعار كالتالي:

البنزين 98 أوكتان: 825000 ليرة

البنزين 95 أوكتان: 803000 ليرة

المازوت: 866000 ليرة

الغاز: 507000 ليرة يمكن مشاهدة الجدول ادناه:

وكان ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، أن “جدولاً جديداً لأسعار المحروقات سيصدر اليوم الخميس”.

وأشار إلى أن “الجدول سيشهد إرتفاعاً بالأسعار بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء”.