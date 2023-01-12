سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الخميس 12-1-2023

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الخميس 12 كانون الثاني 2023

قفزة جديدة سجلها، سعر صرف الدولار في لبنان امس مقابل الليرة، اليكم سعر تداولات اليوم الخميس 12 كانون الثاني 2023 بالسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار مساء اليوم عند الاقفال بالسوق السوداء في لبنان بين 47.750 – 47.950 ليرة للدولار.

ارتفع سعر صرف الدولار مساء اليوم بالسوق السوداء في لبنان الى 47.900 – 48.100 ليرة للدولار.

ارتفع سعر صرف الدولار عصر اليوم بالسوق السوداء في لبنان الى 47.750 – 47.950 ليرة للدولار.

سجل سعر صرف الدولار عصر اليوم بالسوق السوداء في لبنان تسعيرة تتراوح بين 47.500 – 47.700 ليرة للدولار.

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم بالسوق السوداء في لبنان تسعيرة تتراوح بين 47.500 – 47.600 ليرة للدولار.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبا إلا في نطاق محدود جدا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.

دولار صيرفة

أعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة للدولار على منصته للصرافة (صيرفة)، في محاولة لتخفيف انخفاض العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية.

ويأتي ارتفاع الدولار في السوق الموازية اللبنانبة، في وقت تتواصل فيه اقتحامات المصارف من مودعين للحصول على أموالهم.

وأقدم مودعان في لبنان، يوم الثلاثاء، على اقتحام مصرفين بقوة السلاح في جنوب البلاد.

واقتحم أحد المودعين، وهو يحمل مسدسا البنك اللبناني الفرنسي في النبطية بجنوب لبنان، للمطالبة بـ 50 ألف دولار كجزء من وديعته، وذلك لعلاج ولديه المصابين بداء السكري.