جولة لمفتشي الاقتصاد في صيدا وسحب عينات من اللبنة وارسالها الى مختبر

إقتصاد
By cedar

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن مفتشي مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب واصلوا اليوم، جولاتهم على الافران في مدينة صيدا بمؤازرة قوة من مكتب أمن الدولة الاقليمي في محافظة لبنان الجنوبي بهدف التثبت من استخدام الطحين المدعوم في انتاج الخبز والتزامهم الوزن والسعر الرسمي.

وتخللت مهماتهم الرقابية معاينة الألبان في عدد من السوبرماركت في صيدا عين الدلب، مجدليون وحارة صيدا، وتم بنتيجتها سحب عينات من اللبنة وارسالها الى مختبر غرفة التجارة في صيدا والجنوب للتأكد من توافر جميع الشروط الصحية فيها.

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