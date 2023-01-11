لموظفي القطاع الخاص: خبر سار يوم الجمعة.. زيادة رواتب جديدة

إقتصاد
By admin

كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى ان اجتماع للجنة المؤشر سيُعقد يوم الجمعة 13 كانون الثاني الساعة العاشرة صباحا لاقرار السلة الكاملة التي تمّ الاتفاق عليها سابقاً مع الهيئات الاقتصادية
.وتمنى الأسمر ان يزف الخبر السار يوم الجمعة لموظفي القطاع الخاص، مشيراً إلى ان “هناك نحو 450 ألف موظف في القطاع الخاص يشملهم قانون العمل وينتمون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

ولفت إلى ان “هذه الزيادة الجديدة ستكوّن مع الزيادات التي سبقتها وأقرت في الـ 2022 كتلة نقدية في الضمان الاجتماعي تبلغ نحو 4 آلاف مليار ليرة ما بين اشتراكات الدولة واشتراكات أصحاب العمل”، وقال: “إذا بقي الدولار تحت سقف الـ 50 ألف ليرة فستساعدنا هذه الزيادة برفع نسب الطبابة والاستشفاء في الضمان حيث قد يرتفع الاستشفاء إلى 50 أو 60 % كما ندرس وضع الأدوية من حيث تخفيض عدد الأدوية “البراند” والتركيز على الأدوية “الجنريك” والاستعانة بالأدوية المصنعة عملياً”.

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