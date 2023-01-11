جولة لمراقبي الاقتصاد في النبطية واخذ عينات من اللبنة لفحصها

إقتصاد
By cedar

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة – مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية ، في المؤسسات التجارية والمواد الغذائية، ومحال اللحوم والدواجن، والخضر والفاكهة، وأفران المناقيش والمعجنات، ومعامل الأجبان والألبان، وتم أخذ عينات من اللبنة  وأرسلت إلى المختبرات المختصة لفحصها وللتأكد من سلامتها.


 وأخذت العينات بإشراف رئيس المصلحة محمد بيطار وبمرافقة عناصر جهاز أمن الدولة – المكتب الإقليمي في النبطية ومؤازرتهم، وستتابع عمليات الكشف على معامل الألبان والأجبان في أقضية المحافظة وبلداتها، وأخذ عينات وإرسالها إلى المختبرات لفحصها.

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