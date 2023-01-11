سعر الدولار اليوم في لبنان الاربعاء 11 كانون الثاني 2023

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم، مقابل الليرة في تداولات الأربعاء 11 كانون الثاني 2023 بالسوق السوداء “غير الرسمية”.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار مساء اليوم الاربعاء بالسوق السوداء في لبنان الى 47.600 – 47.700 ليرة للدولار الواحد.

سجل سعر صرف الدولار مساء اليوم الاربعاء بالسوق السوداء في لبنان بين 47.000 – 47.200 ليرة للدولار الواحد.

يسجل سعر صرف الدولار عصر اليوم الاربعاء بالسوق السوداء في لبنان بين 46.800 47.000 ليرة للدولار الواحد.

سجل سعر صرف الدولار بعد ظهر اليوم الاربعاء بالسوق السوداء في لبنان بين 46.600 46.800 ليرة للدولار الواحد.

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم الاربعاء بالسوق السوداء في لبنان بين 46.300 46.400 ليرة للدولار الواحد.

دولار صيرفة

كان أعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة للدولار على منصته للصرافة (صيرفة)، في محاولة لتخفيف انخفاض العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبا إلا في نطاق محدود جدا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية.