نوال بري بـ”مشهد جديد”.. من الميدان الى التمثيل فتقديم الأخبار

أطلّت الإعلامية نوال بري اليوم الأربعاء وللمرة الأولى ضمن نشرة الأخبار المسائية عبر قناة الـ”MTV”، مقدمة إلى جانب زميلها رالف ضومط تفاصيل آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والدوليّة.

وتعدّ هذه الإنتقالة لبرّي لافتة جداً، خصوصاً أنها تميزت بإنخراطها في العمل الميداني والتغطيات الصعبة وذلك طوال عملها الإعلامي الذي تجاوز الـ10 سنوات.

كذلك، جاء إنتقال بري إلى “أسوار الإستديوهات الإخبارية” بعد تجربة تمثيلية أدتها بري خلال العامين الماضيين، وتركت أصداء واسعة في الوسطين الإعلامي والفني.