وفاة اعلامي لبناني كبير

لبنان
By cedar
Join Cedar News Telegram

توفي عصر اليوم الإعلامي كميل منسى بعد صراع مع المرض.

مواضيع متعلقة

خبر جديد عن “ألفا” و “تاتش”

موظفو وزارة السياحة يعلنون الإضراب

هل تنجح إسرائيل في «تدويل» هدف «حربها الصغرى» على لبنان؟

وكان منسى قد اختار الإعلام مسرحاً لنشاطه منذ البداية، فكان مدير الاخبار والبرامج السياسية في تلفزيون لبنان من عام 1960 وحتى عام 1971، ومن عام 1960 وحتى 1964 كان مراسل الراديو والتلفزيون الفرنسي في الشرق الأوسط من 1960 وحتى 1964.

وقد تعددت خبراته في السنوات اللاحقة فراسل إذاعة مونتي كارلو، وتولى إدارة شركة ميديا برس التي كانت مسؤولة عن إعلانات “النهار” والـ”لوريان لوجور” في سنوات 1971-1973

وترأس المنظمة الدولية للاعلان فرع بيروت ما بين 1980-1983، ودرس لسنوات في كليتي الاعلام وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية 70-76 وكان رئيس مجلس ادارة ومدير عام دار الاوريان لوجور للنشر على مدى 22 عامًا منذ عام 1981، كما كان المدير الاداري لجريدة الـ”لوريان لوجور” ما بين 1973 و2003.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

cedar 17469 posts 0 comments
مواضيع تهمك
لبنان

ألان عون: العلاقة تغيّرت مع “الحزب” لكن لا طلاق

لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الجمعة.. وهذا ما سيتمّ بحثه

لبنان

نوال بري بـ”مشهد جديد”.. من الميدان الى التمثيل فتقديم الأخبار

لبنان

توقيف سوري مروّج عملة مزيّفة في البترون وضبط مبلغ ٥٨٠٠ دولار أميركي

لبنان

“صوت قوي”.. هذا ما حصل فوق الضاحية!

لبنان

بالصور: احتفال توقيع مشروع إنشاء مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم بين مركز…

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

عون: القانون في لبنان اصبح مسألة فيها نظر

تحريك قضية اختلاس مليوني دولار بسفارة لبنان في قطر

فيديو متداول لإلقاء القبض على شخص يبيع لحم…

في لبنان.. ماذا حصل مع “سيدة روسية”؟

العثور على جـثة إمرأة داخل منزلٍ.. ما هي جنسيتها؟

1 من 3٬702