توقيف سوري مروّج عملة مزيّفة في البترون وضبط مبلغ ٥٨٠٠ دولار أميركي

لبنان
By cedro
Join Cedar News Telegram

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة

مواضيع متعلقة

خبر جديد عن “ألفا” و “تاتش”

موظفو وزارة السياحة يعلنون الإضراب

هل تنجح إسرائيل في «تدويل» هدف «حربها الصغرى» على لبنان؟

البلاغ التّالي:

قُرابة السّاعة 17:30 من تاريخ 18-2-2024، دخل شخصٌ مجهول الهويّة إلى محلٍ معدٍّ لبيع الزهور في البترون، واشترى علبة من الكرتون (Box)، بقيمة عشرة دولارات أميركية، وسدّد ثمنها ورقة نقديّة من فئة المائة دولار، وبعد أن قامت مالكة المحل، بتفحّصها بواسطة قلمٍ مخصّصٍ لهذه الغاية، تبيّن لها بأنها سليمة، فأعادت له مبلغ تسعين دولاراً، لتكتشف لاحقاً، وبعد مغادرة الزبون، أنّ الورقة النّقديّة التي استلمتها منه مزيّفة.

بتاريخ 19-2-2024، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها عناصر فصيلة البترون في وحدة الدّرك الإقليمي، تمّ تحديد هويّة المشتبه فيه ومكان إقامته، حيث تمّ توقيفه، وضُبِطَ بحوزته دولارات مزيّفة بقيمة /٥٨٠٠/ دولار أميركي، وهو المدعو:

  • م. ي. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري الجنسية)

وقد تعرّفت إليه مالكة المحل.

أودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتحقيق معه، عملاً بإشارة القضاء المختص.    

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

cedro 36203 posts 0 comments
مواضيع تهمك
لبنان

ألان عون: العلاقة تغيّرت مع “الحزب” لكن لا طلاق

لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الجمعة.. وهذا ما سيتمّ بحثه

لبنان

نوال بري بـ”مشهد جديد”.. من الميدان الى التمثيل فتقديم الأخبار

لبنان

وفاة اعلامي لبناني كبير

لبنان

“صوت قوي”.. هذا ما حصل فوق الضاحية!

لبنان

بالصور: احتفال توقيع مشروع إنشاء مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم بين مركز…

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

عون: القانون في لبنان اصبح مسألة فيها نظر

تحريك قضية اختلاس مليوني دولار بسفارة لبنان في قطر

فيديو متداول لإلقاء القبض على شخص يبيع لحم…

في لبنان.. ماذا حصل مع “سيدة روسية”؟

العثور على جـثة إمرأة داخل منزلٍ.. ما هي جنسيتها؟

1 من 3٬702