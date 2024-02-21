توقيف سوري مروّج عملة مزيّفة في البترون وضبط مبلغ ٥٨٠٠ دولار أميركي

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

قُرابة السّاعة 17:30 من تاريخ 18-2-2024، دخل شخصٌ مجهول الهويّة إلى محلٍ معدٍّ لبيع الزهور في البترون، واشترى علبة من الكرتون (Box)، بقيمة عشرة دولارات أميركية، وسدّد ثمنها ورقة نقديّة من فئة المائة دولار، وبعد أن قامت مالكة المحل، بتفحّصها بواسطة قلمٍ مخصّصٍ لهذه الغاية، تبيّن لها بأنها سليمة، فأعادت له مبلغ تسعين دولاراً، لتكتشف لاحقاً، وبعد مغادرة الزبون، أنّ الورقة النّقديّة التي استلمتها منه مزيّفة.

بتاريخ 19-2-2024، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها عناصر فصيلة البترون في وحدة الدّرك الإقليمي، تمّ تحديد هويّة المشتبه فيه ومكان إقامته، حيث تمّ توقيفه، وضُبِطَ بحوزته دولارات مزيّفة بقيمة /٥٨٠٠/ دولار أميركي، وهو المدعو:

م. ي. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري الجنسية)

وقد تعرّفت إليه مالكة المحل.

أودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتحقيق معه، عملاً بإشارة القضاء المختص.