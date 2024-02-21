بالصور: احتفال توقيع مشروع إنشاء مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم بين مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والجامعة اللبنانية

لبنان
By cedro
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برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، ممثلًا بالعميد الركن منصور زغيب، رئيس مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، أقيم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان احتفال توقيع مشروع إنشاء مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم بين مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش والجامعة اللبنانية- كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، بحضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران وعدد من الأساتذة والضباط.

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