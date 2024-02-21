عون: القانون في لبنان اصبح مسألة فيها نظر

لبنان
By cedar
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كتبت القاضية غادة عون عبر حسابها على منصة إكس:

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كيف يمكن لِرئيس، مجلس القضاء ان يتدخل في عمل النيابة العامة التمييزية ويكلف احدهم ترأس هذه النيابة التي هي فريق في الدعوى أمامه عندما يترأس المجلس العدلي مثلا وامام محاكم التمييز التي يرأسها حضرة الرئيس الاول”.
وأضافت، “هذه النيابة العامة التي افرد لها القانون نصًا خاصً، هي كيان مستقل عن قضاء الحكم”.

وتابعت عون، “فكيف يمكن لرئيس مجلس القضاء، تخطي صراحة نص المادة 27 ق.ع. التي تحصر،صلاحياته في توزيع الغرف لدى محاكم التمييز. فيقوم بتعيين مدعي عام تمييز”.
وختمت، “حقًا ان القانون في لبنان اصبح مسألة فيها نظر”.

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