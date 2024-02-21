فيديو متداول لإلقاء القبض على شخص يبيع لحم “حمير” في سعدنايل وربطه على عامود! لبنان By cedar 02/21/2024 شارك Join Cedar News Telegram فيديو متداول لإلقاء القبض على شخص يبيع لحم “حمير” في سعدنايل وربطه على عامود! مواضيع متعلقة خبر جديد عن “ألفا” و “تاتش” موظفو وزارة السياحة يعلنون الإضراب هل تنجح إسرائيل في «تدويل» هدف «حربها الصغرى» على لبنان؟ فيديو متداول لإلقاء القبض على شخص يبيع لحم "حمير" في سعدنايل وربطه على عامود! pic.twitter.com/Fwj8PVDdWf— Cedar News (@cedar_news) February 21, 2024 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. شارك
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