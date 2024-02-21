فيديو متداول لإلقاء القبض على شخص يبيع لحم “حمير” في سعدنايل وربطه على عامود!

فيديو متداول لإلقاء القبض على شخص يبيع لحم “حمير” في سعدنايل وربطه على عامود!

فيديو متداول لإلقاء القبض على شخص يبيع لحم "حمير" في سعدنايل وربطه على عامود! pic.twitter.com/Fwj8PVDdWf — Cedar News (@cedar_news) February 21, 2024