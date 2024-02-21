في لبنان.. ماذا حصل مع “سيدة روسية”؟

نشرت وكالة “روسيا اليوم” تقريراً قالت فيه إن مواطنة روسية موجودة في لبنان، نالت البراءة بقضية زوجها الموقوف بتهمة “التجسس لصالح إسرائيل”.

وكانت القوى الأمنية في لبنان أوقفت الزوجين مع طفلتهما في نهاية تموز من العام الماضي وذلك أثناء محاولتهما السفر خارج لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وفي السياق، قال مصدر في السفارة الروسية في بيروت لوكالة “نوفوستي”: “في أوائل شباط الجاري، عُقدت جلسة استماع لقضية الزوجين، وتمت تبرئة المرأة التي احتجزت كشريك في الجريمة التي ارتكبها زوجها، وقام الدبلوماسيون بحماية مصالح مواطنيهم وأنقذوا الطفلة. أما بالنسبة للزوج، فقد حُكِم عليه بالسجن 8 سنوات بتهمة “التجسس لصالح إسرائيل”.

وفي السياق، قال مصدر في السفارة الروسية في بيروت لوكالة “نوفوستي”: “في أوائل شباط الجاري، عُقدت جلسة استماع لقضية الزوجين، وتمت تبرئة المرأة التي احتجزت كشريك في الجريمة التي ارتكبها زوجها، وقام الدبلوماسيون بحماية مصالح مواطنيهم وأنقذوا الطفلة. أما بالنسبة للزوج، فقد حُكِم عليه بالسجن 8 سنوات بتهمة “التجسس لصالح إسرائيل”.

وذكر المصدر أنه يوم السبت الماضي، غادرت المرأة وابنتها لبنان، بعد أكثر من 6 أشهر من التوقيف، مشيراً إلى أن الدبلوماسيين الروس كانوا على اتصال وثيق مع السلطات، بما في ذلك مع قيادة “حزب الله” وممثلي قيادة الجيش ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.

وأشار المصدر إلى أن الدبلوماسيين الروس كانوا يقدمون الطعام والحاجات الأساسية للطفلة والأم، كما تم تكليف محامين ومترجم لهما.