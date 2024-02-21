الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت في أجواء صيدا وصور والنبطية

خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت في أجواء مناطق صور والنبطية وصيدا في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أراضي جنوب لبنان