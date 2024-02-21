الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت في أجواء صيدا وصور والنبطية لبنان By cedar 02/21/2024 شارك Join Cedar News Telegram خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت في أجواء مناطق صور والنبطية وصيدا في جنوب لبنان. مواضيع متعلقة خبر جديد عن “ألفا” و “تاتش” موظفو وزارة السياحة يعلنون الإضراب هل تنجح إسرائيل في «تدويل» هدف «حربها الصغرى» على لبنان؟ ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أراضي جنوب لبنان مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. شارك
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