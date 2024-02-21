موظفو دائرة نفوس النبطية اعلنوا الاضراب المفتوح احتجاجا على تجاهل مطالبهم

لبنان
By cedar
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اعلن موظفو دائرة نفوس النبطية واقلام النفوس في النبطية وجباع وميس الجبل ( موقت في النبطية) في بيان ،” الاضراب المفتوح احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم ، ورواتبهم المتدنية وعدم اعطائهم حقوقهم بالنسبة للتعويضات ، اضافة الى الغبن الكبير والظالم الذي يتم التعامل به بين الموظفين وبين الوزارات والتفاوت الغير عادل باعطاء الرواتب والانتاجية .

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واقفل الموظفون ابواب مكاتبهم ورفضوا استقبال اي معاملة او مراجعة لحين تحقيق مطالبهم ، وعدم معاملتهم كموظفين “ابناء ست وابناء جارية” .

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