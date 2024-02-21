بالفيديو: جـريـحان في الغارة على مجدل زون لبنان By cedar 02/21/2024 شارك Join Cedar News Telegram نقلت سيارات الاسعاف التابعة لكشافة الرسالة الاسلامية اصابة متوسطة جراء الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة مجدل زون الى مستشفيات صور، فيما نقل الدفاع المدني اللبناني اصابة أخرى. مواضيع متعلقة خبر جديد عن “ألفا” و “تاتش” موظفو وزارة السياحة يعلنون الإضراب هل تنجح إسرائيل في «تدويل» هدف «حربها الصغرى» على لبنان؟ المنزل المستهدف في بلدة #مجدل_زون pic.twitter.com/mBr12rpJBv— Cedar News (@cedar_news) February 21, 2024 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. شارك
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