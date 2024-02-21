بالفيديو: جـريـحان في الغارة على مجدل زون

نقلت سيارات الاسعاف التابعة لكشافة الرسالة الاسلامية اصابة متوسطة جراء الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة مجدل زون الى مستشفيات صور، فيما نقل الدفاع المدني اللبناني اصابة أخرى.

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