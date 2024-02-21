بالصور: الريجي ضبطت في طرابلس وعكار منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة

لبنان
By cedar
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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي”، في بيان، أنه “في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب،ضبطت دوريات جهاز المكافحة التابع لها، كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك العجمي والوطني، بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape بنتيجة عملية دهم في مناطق طرابلس/ القبة وبحنين ومشتى حسن ووادي خالد ومشتى حمود والقبيات والبيرة كوشا والكويخات وحلبا”.

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