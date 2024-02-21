المهندسون المتقاعدون: اقفال النقابة الجمعة ردًّا على المماطلة والتأجيل في إقرار المطالب

لبنان
By cedar
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اعلنت الهيئة التأسيسية ل”رابطة المهندسين المتقاعدين”، في بيان، “اقفال النقابة يوم الجمعة 23 الحالي من السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك ردا على سياسة ونهج المماطلة والتأجيل والتسويف التي تتبعها لجنة ادارة الصندوق التقاعدي مع المهندسين المتقاعدين”.

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وقالت:”أولويات مطالبنا حاليا تتجلى في اشراك الهيئة التأسيسية مع لجنة ادارة الصندوق التقاعدي في دراسة وإعداد موازنة الصندوق التقاعدي الجديدة، اقرار راتب تقاعدي جديد يتلاءم مع العيش الكريم واللائق للمهندس المتقاعد وعائلته ، إعفاء أو تخفيض رسوم التأمين الاستشفاء بما يتلاءم مع الراتب ، وصرف مساعدة شهرية لحين اقرار موازنة 2024-2025″.

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