هل من مواقع صواريخ في جبيل وكسروان؟ بيان لوزاة الطاقة

لبنان
By moon
Join Cedar News Telegram
الطاقة 1

صدر عن وزارة الطاقة البيان الآتي:
“يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو نشره العدو الإسرائيلي يدعي فيه وجود مواقع صواريخ في جبيل وكسروان.

مواضيع متعلقة

خبر جديد عن “ألفا” و “تاتش”

موظفو وزارة السياحة يعلنون الإضراب

هل تنجح إسرائيل في «تدويل» هدف «حربها الصغرى» على لبنان؟

يهم وزارة الطاقة والمياه التوضيح أنه عند التدقيق بالفيديو يتبين أن العدو يعرض منشآت تابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وأبرزها النفق المنشأ لتحويل مياه نهر ابراهيم لزوم تشييد سد جنة. كما أن الفيديو يعرض الوادي المحيط بمحيط السد والذي نتج عن أعمال الحفريات التي نفذت فيه ولا علاقة لهذه المنشآت بما يزعمه العدو حول بنى تحتية.

لذلك إقتضى التوضيح والنشر منعًا لتمادي العدو في مزاعمه تبريرًا لاستهداف منشآت تابعة لمؤسسات رسمية يتوخى منها مصلحة عامة”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

moon 17740 posts 0 comments
مواضيع تهمك
لبنان

ألان عون: العلاقة تغيّرت مع “الحزب” لكن لا طلاق

لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الجمعة.. وهذا ما سيتمّ بحثه

لبنان

نوال بري بـ”مشهد جديد”.. من الميدان الى التمثيل فتقديم الأخبار

لبنان

وفاة اعلامي لبناني كبير

لبنان

توقيف سوري مروّج عملة مزيّفة في البترون وضبط مبلغ ٥٨٠٠ دولار أميركي

لبنان

“صوت قوي”.. هذا ما حصل فوق الضاحية!

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

بالصور: احتفال توقيع مشروع إنشاء مكتب التدريب على أعمال…

عون: القانون في لبنان اصبح مسألة فيها نظر

تحريك قضية اختلاس مليوني دولار بسفارة لبنان في قطر

فيديو متداول لإلقاء القبض على شخص يبيع لحم…

في لبنان.. ماذا حصل مع “سيدة روسية”؟

1 من 3٬702