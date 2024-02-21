دويّ الحرب وطبول الزفة في الساحل اللبناني

بالعين المجردة، شاهدت سحب الدخان ترتفع من بعد ملعب صيدا الدولي الذي اطلق عليه اسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لحظات وغطت السحب سماء المنطقة وامتدت إلى التلال فوق الساحل الجنوبي.

من الرميلة على الأوتوستراد المؤدي إلى صيدا، قال جندي من الجيش اللبناني يقف عند نقطة أمنية على مدخل «بوابة الجنوب»، انه رأى سحب الدخان ولم يسمع صوت القصف، محددا هدف الغارة التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في بلدة الغازية المتاخمة لصيدا، وبعد مستشفى الراعي.

في الطريق الداخلي لصيدا حركة مرور عادية، وشرطي يتولى تنظيم السير على الإشارة قبل الوصول إلى مجمع «سبينس» التجاري.

هناك تجمع سكان يقطنون عددا من الأبنية على الرصيف، وأفادنا أحدهم بأنه سمع دويا يشبه ذلك الذي سمعه في بيروت في 4 أغسطس 2020 في انفجار المرفأ.

مرت سيارتا إسعاف أطلقتا العنان لأبواقهما، ورافقتهما سيارتان بزجاج داكن. وفي خط مقابل، كانت هناك حركة كثيفة لسيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني.

في صيدا، استذكرت مدرسة مخضرمة الحروب الإسرائيلية على لبنان، بدءا من «حرب الأيام الـ 6 (يونيو 1967)، وقالت: «طلينا مصابيح الإضاءة الكهربائية وتلك العاملة على الكاز باللون الأزرق، كي لا تلمح الطائرات المعادية أضواءها. وفي الاجتياح الجزئي للجنوب في 1978، قصفت الطائرات الحربية المعادية نقاطا في المدينة ومحيطها، في مخيمي عين الحلوة والمية ومية. وفي الاجتياح البري في يونيو 1982، عبرت آليات عسكرية للعدو في شوارع المدينة، محمية بالطائرات المعادية. وفي حرب يوليو 2006، دمرت الطائرات الإسرائيلية جسر الأولي في اليوم الأول، وقصفت محيط المدينة. وقبل ساعات من وقف النار في أغسطس أغارت الطائرات على شبكة خاصة بأعمدة التحويل الكهربائي فوق صيدا. اليوم (الاثنين 19 فبراير) سمعنا أصوات المسيرات منذ الظهر، ثم دوي القصف الرابعة والنصف بعد الظهر».

شارك جالسون من قاطني المدينة وأهلها في صالون شقة السيدة تجاربهم في الحروب الإسرائيلية على لبنان، واعتبروا أن صيدا شكلت ملاذا آمنا للهاربين من جحيم الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا». وقال طبيب مسن: «في حرب 2006 ومع إقفال الطرق الرئيسية بعد تقطيع العدو الأوصال بين صيدا وبيروت وصيدا والجنوب، تراكمت الخضار في أسواق المدينة وانهارت أسعارها، بسبب عدم القدرة على تصريفها إلى أسواق استهلاكية».

القصف في محيط صيدا أرخى بظله على حركة السير إلى جونية، التي نزلت إلى أدنى مستوياتها مساء أمس الأول. إلا أن الاعتداء الإسرائيلي لم ينل من الحركة في مطاعم المدينة ومقاهيها. وقد حضرت «فرقة زفة» إلى أحد المطاعم الكبرى في المدينة الساحلية وصدحت موسيقاها في المكان، في وقت كان عدد من الساهرين يشاهدون فيديوهات عن الدخان في الغازية وسقوط مبنى قديم آخر في الشويفات.

مفارقة بين قرع طبول الحرب وطبول فرقة الزفة، على امتداد الساحل اللبناني. والقاسم المشترك أن الناس سيذهبون إلى مراكز عملهم في اليوم التالي، وكذلك التلامذة إلى المدارس والجامعات. وسيقف الجندي وشرطي السير كل في النقطة المحددة له لتسهيل أمور المواطنين والسهر على أمنهم. وبين مواجهة إسرائيل والحياة اليومية رغم مشقاتها في ضوء الضائقة الاقتصادية التي تضرب البلاد، يدرك اللبنانيون أنهم أمام فصل جديد من مواجهة مفتوحة، يضاف إلى محطات طويلة في سجل الحروب مع إسرائيل.

الانباء – ناجي شربل