3 اصــابات جراء سقوط مصعد في بئر العبد لبنان By moon 02/20/2024 شارك Join Cedar News Telegram نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ ثلاثة مصابين الى مستشفى الرسول الأعظم اصيبوا جراء سقوط مصعد داخل مبنى سكني في بئر العبد – ضاحية بيروت الجنوبية. مواضيع متعلقة خبر جديد عن “ألفا” و “تاتش” موظفو وزارة السياحة يعلنون الإضراب هل تنجح إسرائيل في «تدويل» هدف «حربها الصغرى» على لبنان؟ مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. شارك
Comments are closed.