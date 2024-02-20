3 اصــابات جراء سقوط مصعد في بئر العبد

‏نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ ثلاثة مصابين الى مستشفى الرسول الأعظم اصيبوا جراء سقوط مصعد داخل مبنى سكني في بئر العبد – ضاحية بيروت الجنوبية.

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