إنهيار مبنى الشويفات: 4 ضــحـايا وإنقاذ 4 أشخاص

مدير عام الدفاع المدني لصوت كل لبنان: الحصيلة النهائية لانهيار مبنى الشويفات 4 ضحايا وتمّ إنقاذ 4 أشخاص وعمليات البحث انتهت

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