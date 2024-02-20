إنهيار مبنى الشويفات: 4 ضــحـايا وإنقاذ 4 أشخاص

لبنان
By moon
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مدير عام الدفاع المدني لصوت كل لبنان: الحصيلة النهائية لانهيار مبنى الشويفات 4 ضحايا وتمّ إنقاذ 4 أشخاص وعمليات البحث انتهت

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