إنهيار مبنى الشويفات: 4 ضــحـايا وإنقاذ 4 أشخاص لبنان By moon 02/20/2024 شارك Join Cedar News Telegram مدير عام الدفاع المدني لصوت كل لبنان: الحصيلة النهائية لانهيار مبنى الشويفات 4 ضحايا وتمّ إنقاذ 4 أشخاص وعمليات البحث انتهت مواضيع متعلقة خبر جديد عن “ألفا” و “تاتش” موظفو وزارة السياحة يعلنون الإضراب هل تنجح إسرائيل في «تدويل» هدف «حربها الصغرى» على لبنان؟ مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. شارك
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