إيران: السلطات تقبض على امرأتين بتهمة السفور عقب تعرضهما للهجوم باللبن الزبادي

BBC رجل يرمي امرأتين باللبن الزبادي في متجر بإيران لأنهما لا ترتديان الحجاب

ألقي القبض على امرأتين في إيران، بعد تعرضهما للهجوم باللبن الزبادي، وذلك فيما يبدو لأنهما لم تكونا ترتديان الحجاب.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لامرأتين كانتا في متجر عندما اقترب رجل منهما وبدأ في التحدث إليهما قبل أن يأخذ بيده ما بدا أنه علبة من لبن الزبادي من فوق أحد الأرفف ويرمي به غاضبا على رأسيهما.

وقالت السلطات القضائية الإيرانية إنها ألقت القبض على المرأتين بتهمة السفور (عدم ارتداء الحجاب) – وهو أمر محظور في الجمهورية الإسلامية. وأضافت أن الرجل المهاجم ألقي القبض عليه أيضا بتهمة الإخلال بالنظام العام.

وتأتي هذه الأحداث بعد أشهر معدودة من مظاهرات عصفت بإيران للمطالبة بإنهاء إلزام النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وفي مقطع الفيديو المتداوَل، تظهر المرأتان في متجر، وبينما تنتظران قدوم أحد العاملين في المكان لتقديم الخدمة لهما، إذا برجل بدا أنه كان يعبر من أمام المتجر قبل أن يتقدم لمواجهة المرأتين.

وبعد أن تبادل معهما حديثا، عمد الرجل إلى مهاجمتهما باللبن الزبادي مكرِّرا الهجوم، قبل أن يتدخل صاحب المتجر ويطرده خارجا.

وصدرت أوامر بالقبض على ثلاثتهم (المرأتين والرجل) وبالفعل نُفذّت الأوامر، بحسب ما أفادت وكالة ميزان الإيرانية للأنباء. كما أضافت الوكالة بأن “تعليمات” صدرت لصاحب المتجر بضمان تطبيق القانون.

وفي إيران، يُحظر على النساء الظهور في الأماكن العامة وهن سافرات. على الرغم من أن كثيرات يخرجن بدون حجاب في المدن الكبرى وهو أمر مخالف للقانون، الذي أدى الغضب والإحباط منه إلى صدع في المجتمع الإيراني.

وفي سبمتبر/ أيلول الماضي، اجتاحت الجمهورية الإسلامية عاصفة من المظاهرات بعد مقتل الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران بتهمة عدم إحكام غطاء الرأس.

وقد اتسع نطاق المظاهرات، ولكنها ظلت في الأساس متمحورة حول قضية الحجاب. واعتقلت السلطات الآلاف، كما أعدمت أربعة أشخاص منذ ديسمبر/كانون الأول.

وأنذر برلماني متشدد يدعى حسين علي حاجي دليجاني النظام القضائي في إيران بضرورة اتخاذ تدابير لوضع حد للاستهانة بالقانون في غضون 48 ساعة.

وقال دليجاني إنه يجب اتخاذ إجراءات تشريعية لتطبيق ما سمّاه “الأوامر الإلهية” بشأن الحجاب.

وفي يوم السبت، أكد الرئيس الإيراني أن النساء في بلاده ينبغي عليهن ارتداء الحجاب بوصفه “ضرورة دينية”.

وأضاف رئيسي قائلا إن “الحجاب مسألة شرعية، والتمسك به إلزامي”.