المسجد الأقصى: لماذا استدعت السلطات الأردنية سفير إسرائيل لديها؟ وكيف كان رد فعل المغردين؟

Photoshot السفير الأردني يتجول في المسجد الأقصى

تفاعل نشطاء ومغردون مع مقطع فيديو متداول يظهر اعتراض شرطي إسرائيلي لطريق سفير الأردن إلى المسجد الأقصى.

وأعرب مغردون عن دهشتهم من هذه الحادثة، التي تعد الأولى من نوعها، إذ جرت العادة على دخول المسؤولين الأردنيين بيسر وسهولة إلى المسجد الأقصى دون الحاجة إلى تصاريح، بما أن الأقصى يقع تحت إدارة وزارة الأوقاف الأردنية.

ومن جهة أخرى، اعتبر مدونون ومغردون أن هذه محاولة إسرائيلية جديدة لفرض زيادة في سيطرتها على المسجد الأقصى ومحيطه.

ماذا حدث؟

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفير إسرائيل لدى عمان، إيتان سوركيس، إلى مقرها يوم الثلاثاء إثر قيام اعتراض فرد من الشرطة الإسرائيلية لطريق السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي، لدى دخوله المسجد الأقصى.

https://twitter.com/GazaNownews/status/1615629688394907650

وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، وهو ما اعتبرته عمان “محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد، والمساس بمكانة الأردن كراع للمقدسات في القدس”.

ومن جهة أخرى، نفت الشرطة الإسرائيلية منعها سفير الأردن من دخول المسجد الأقصى.

بيان الخارجية الأردنية

https://twitter.com/ForeignMinistry/status/1615332127666761728

وعلى إثر ذلك أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانا أكدت فيه أنه “تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاج شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته”.

وأضاف البيان أن الرسالة “أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى”.

وبحسب البيان، فقد تم التذكير بأن “إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه”.

بيان الشرطة الإسرائيلية

إلا أن الشرطة الإسرائيلية تحدثت عن “معلومات مضلّلة”، وقالت في بيان لها إن “مدير إدارة أوقاف القدس وصل برفقة السفير الأردني لدى إسرائيل إلى جبل الهيكل دون التنسيق مع الشرطة”.

وأضافت الشرطة الإسرائيلية أن “شرطيا رآهما دون معرفته بالزيارة أو بأهمية الشخصيتين ونبّه رئيسه وانتظر التعليمات، مبقيا الشخصين قيد الانتظار”.

وجبل الهيكل هي التسمية الإسرائيلية لمنطقة المسجد الأقصى وفق التسمية العربية.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أنه “لم يتم منع السفير من إجراء الزيارة، لكنه هو من قرر المغادرة بمبادرة شخصية منه ولو كان انتظر قليلا لكان دخل الموقع”.

https://twitter.com/IL_police/status/1615332181198389249

عودة السفير إلى الأقصى

وبعد ساعات قليلة على اعتراض السفير الأردني غسان المجالي واستدعاء السفير الإسرائيلي عاد المجالي مجدداً إلى المسجد الأقصى وتجول في ساحاته، في إشارة إلى التمسك بالوصاية الأردنية عليه، ورفض الإجراءات الإسرائيلية.

وتزامنت هذه الحادثة مع قمة فلسطينية أردنية مصرية في القاهرة شددت على “ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس بما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة شؤونه”.

تفاعل عبر مواقع التواصل

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على منع السفير الأردني من دخول الأقصى.

ونشر عدد من النشطاء والمراكز الحقوقية مقاطع فيديو لتجول السفير الأردني في تل ابيب غسان المجالي بعد استدعاء وزارة الخارجية للسفير الإسرائيلي.

https://twitter.com/NewspaperSada/status/1615651319850704897

في حين انتقد آخرون ما فعلته السلطات الإسرائيلية، مثل علي العتيبي الذي قال إن “السلطات الإسرائيلية تخرق بنود اتفاقات السلام”.

https://twitter.com/AOtsiby/status/1615372938412187648

كما شدد مغردون على أن “القدس عاصمة فلسطين وأن الأردن هو الوصي الدستوري على المسجد الأقصى”.

https://twitter.com/MosabTouina/status/1615473265044254720

ونظر مغردون آخرون للأمر من منظور الكرامة الوطنية. فقال عصام سكرية إن “كرامة السفير من كرامة كل أردني”.

https://twitter.com/IssamSukkarieh/status/1615680383730728963

انتقادات للسلطات الأردنية

وفي المقابل، اتهم نشطاء السلطات الأردنية بالتقاعس عن أداء مهامها، ورأى بعض المغردين أن “الوصاية الهاشمية بمثابة وصاية شكلية على الأقصى”.

https://twitter.com/fadi1979/status/1615617680609890305

ورأى بعضهم أن “الأردن هو أكبر المستفيدين من وجود القوات الإسرائيلية في القدس”.

https://twitter.com/slmy90852104/status/1615367943457587201

كما رأى بعض المدافعين عن القضية الفلسطينية أن استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلي إجراء غير كاف “ولا يقارن بمقاومة الفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي”.

https://twitter.com/BachirA28164962/status/1615356529502486532

الوصاية الأردنية على الأقصى

يتولى الأردن منذ عشرينيات القرن الماضي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى عبر وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

ترسم وزارة الأوقاف السياسة العامة للشؤون الإسلامية في المملكة.

كما تختص بالعناية بالأوقاف الإسلامية في المملكة والقدس ورعاية المسجد الأقصى والإشراف على المساجد ومنح التراخيص اللازمة للجمعيات والمؤسسات الإسلامية.

وتعترف إسرائيل، التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدّسات الإسلامية في المدينة، وتديرها عن طريق دائرة الأوقاف الإسلامية.