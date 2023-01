مادونا تعلن عن جولة موسيقية خاصة بأشهر أغانيها

Getty Images يمكن أن تحطم الحفلات الموسيقية المقبلة الرقم القياسي لمادونا في الجولة الأكثر ربحاً لفنانة

تحتفل مادونا بالذكرى الأربعين لأغنيتها المنفردة، هوليداي، من خلال بدء أول جولة ستغني فيها أشهر أغانيها على الإطلاق.

وستؤدي أيقونة ​​موسيقى البوب، أغاني من مجمل مسيرتها المهنية، بدءاً من ألبومها الأول الذي يحمل اسمها في عام 1983 وصولاً إلى ألبوم Madame X الذي صدر 2019.

وستشهد جولة الاحتفال التي تبلغ 35 يوماً، عودتها أيضاً إلى الصالات والملاعب بعد عروض Madame X التي تجمع بين الغناء والعرض المسرحي في عامي 2019 و 2020.

وألغي بعض تلك العروض بعدما عانت النجمة من إصابات في الركبة والورك. ثم ألغيت العروض العشرة الأخيرة في باريس نتيجة لانتشار وباء كوفيد-19.

Getty Images أعادت جولة مادونا Blond Ambition عام 1989 كتابة قواعد حفلات البوب ​​الموسيقية، بأداء عالي الجودة على المسرح وبأزياء لا تنسى

متى وأين ستغني مادونا؟

عند الإعلان عن الجولة الجديدة، قالت النجمة: “أنا متحمسة لتأدية أكبر عدد ممكن من الأغاني، على أمل أن أقدم لجمهوري العرض الذي كانوا ينتظرونه”.

وذكر بيان صحفي أن الحفلات الموسيقية “ستأخذنا في رحلة مادونا الفنية خلال أربعة عقود وتقدم تحية لمدينة نيويورك وهي المكان التي بدأت حياتها المهنية في الموسيقى فيه”.

وستنطلق الجولة في فانكوفر، كندا، في يوليو/تموز، مع عروض في نيويورك وبرشلونة وباريس ولندن وستوكهولم قبل أن تنتهي في أمستردام في 1 ديسمبر/كانون الأول.

وسيتم طرح تذاكر جولة الاحتفال للبيع في الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي يوم الجمعة 20 يناير/كانون الثاني، مع بدء البيع المسبق لأعضاء نادي المعجبين يوم الثلاثاء 17 (أمريكا الشمالية) والأربعاء 18 (أوروبا).

عند اختيار قائمة الأغاني، لن يكون لدى المغنية ومؤلفة الأغاني البالغة من العمر 64 عاماً أي نقص.

لقد سجلت 63 أفضل 10 أغاني في المملكة المتحدة، بما في ذلك 13 أغنية فردية، من Into The Groove (1985) و Like A Prayer (1989)، إلى Vogue (1990) و Hang Up (2005).

في حديثها لبي بي سي في العام 2017، أوضحت النجمة سبب تجنبها أحياناً لتلك الكلاسيكيات في الجولات السابقة.

قالت: “لقد سئمت تأدية بعض الأغاني ولا أريد أن أفعل”.

وتعد جولة Reinvention الموسيقية، التي أقامتها مادونا في العام 2004، هي الأقرب إلى جولتها المقبلة، كونها تحتوي على بعض أشهر أغانيها.

“لا أفكر في التوقف”

في عامي 2008 و 2009، أصبحت جولتها Sticky and Sweet Tour هي الجولة الأكثر ربحاً لفنانة على الإطلاق، حيث بلغت إيراداتها 411 مليون دولار.

وفي حديثها إلى مجلة “في” في العام 2021 عن اصابتها خلال عروض Madame X، قالت النجمة إنها مصممة على إكمال تلك الجولة.

وقالت: “لم يبق لدي أي غضروف في الورك الأيمن، وظل الجميع يقول لي: يجب أن تتوقفي، عليكِ أن تتوقفي”.

وأضافت: “قلت لن أتوقف. سأكمل حتى يسقط كل شيء”.

نجاح كبير على تيك توك

شهدت مادونا أيضاً عودة ظهور موسيقاها على تيك توك خلال العام الماضي، مع انتشار أغاني مثل Frozen و Material Girl وحصولها على جخور جديد.

حتى أن أغنية لم تصدرها رسمياً وسربت منذ عقد من الزمن باسم Back That Up To The Beat عادت لتظهر مرة أخرى على تيك توك في سبتمبر/أيلول، ما أدى إلى مشاركة آلاف مقاطع الفيديو على أنغامها.

ودفع هذا النجاح مادونا إلى إصدار الأغنية رسمياً في ديسمبر/كانون الأول الماضي. (كانت نسخة مكتملة من الأغنية، لكن مختلفة تماماً، قد أدرجت كأغنية إضافية على ألبوم Madame X.)

وشهد العام الماضي أيضاً إصدار ألبوم يضم أبرز نجاحات مادونا وضم ريمكسات بموسيقى راقصة لأشهر أغانيها بعنوان Finally Enough Love. عشرون أغنية في الألبوم كانت تسجيلات نادرة وحصلت على أول إصدار رسمي لها.

الألبوم كان أول مشروع بموجب صفقة مادونا لعام 2021 مع وارنر ميوزيك من أجل “سلسلة واسعة من إصدارات الكتالوغ عبر السنوات والتي ستعيد النظر في الموسيقى الرائدة التي جعلتها رمزاً عالمياً”.