النشرة الرياضية من BBC: الاربعاء 18 كانون الثاني 2023

شارك النشرة الرياضية من بي بي سي عربي: الاربعاء ١٨ كانون الثاني 2023. “سيدر نيوز” بالتعاون مع “بي بي سي” تقدم عبر موقعها، نشرة يومية رياضية صوتية خاصة: مواضيع متعلقة تركيا: ما التحديات التي يواجهها أردوغان في الانتخابات… 01/18/2023 عبد الله فيلبي: من سيلان إلى كامبريدج فمستشاراً لعبد العزير… 01/18/2023 آخر نشرة: https://cedarnews.net/wp-content/uploads/2023/01/bbc_arabic_sports-9.mp3 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الاربعاءالثانيالرياضيةالنشرةكانوننيوزكاست شارك
Comments are closed.