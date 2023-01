فيروس كورونا: إصابة العديد من المشاهير بكوفيد بعد أيام من المشاركة في حفل جوائز غولدن غلوب

Getty Images تمكن كولين فاريل من حضور حفل توزيع جوائز غولدن غلوب السنوي الثمانين. لكن بعدها بأيام، افتقد غاب عن حفل جوائز يختار النقاد الفائزين فيه بسبب كوفيد – 19.

أصيب عدد من المشاهير بفيروس كورونا، بعد مشاركتهم في في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب.

وأعلن العديد من النجوم، ومنهم كولين فاريل، وبريندان جليسون، وجامي لي كرتيس، وميشيل فايفر، عن إصابتهم بالفيروس في الأيام التالية لحفل توزيع الجوائز.

واشترط الحفل الثاني، حفل جوائز اختيار النقاد، الذي أعقب حفل جوائز غولدن غلوب ببضعة أيام لاختيار النقاد من يفوز بجوائزه، والمقام يوم الأحد، على الحضور والمشاركين إجراء فحص فيروس كورونا مع زيادة عدد من اعتذروا عن الحضور.

واضطر عدد قليل من المشاهير إلى الجلوس خارج المبنى الذي أقيم فيه الحفل، وشاركوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب فايفر في أحد منشوراته على إنستغرام: “أنا آسف جدا لعدم تمكني من حضور حفل توزيع الجوائز”. نعم ، كوفيد.”

وكان من المتوقع أن يقدم فايفر للممثل جيف بريدجز جائزة “إنجاز العمر”، التي قدمها بدلا منه جون غودمان.

كما أعربت الممثلة جيمي لي كرتيس عن أسفها على المنصة قائلة: “للأسف ، لن يكون هذا المشجع الرئيسي في جميع احتفالات نهاية الأسبوع يهتف لأصدقائه وزملائه. العيش والحياة على شروط الحياة.”

وبينما شاركت كيرتس من خارح المبنى بسبب المرض، حصل زملاؤها المشاركون في فيلم “إيفيريثنغ إيفيريوير أول آت ونس” Everything Everywhere All at Once على خمس جوائز ، بما في ذلك أفضل فيلم.

ووفقا لصحيفة ذا هوليود ريبورتر، فإن احتياطات السلامة الخاصة بكوفيد – 19، مثل إجراء الفحوصات والتطعيم ومتطلبات القناع ، كانت غير متسقة في موسم الجوائز هذا.

ولم تتطلب بعض الأحداث والاحتفالات الشخصية أي تدابير أمنيه، في حين أن البعض الآخر ، مثل حفل جوائز غولدن غلوب وحفل اختيار النقاد، تطلب إما الاختبار والفحص أو إثبات التطعيم أو كليهما.

ويقول خبراء الصحة العامة إنهم لم يفاجأوا بالمشاكل الأخيرة التي تواجه النخبة الحائزة على جوائز في هوليوود.

قال الدكتور جون براونشتاين، عالم الأوبئة وكبير مسؤولي الابتكار في مستشفى الأطفال في بوسطن لشبكة ABC: “هذا ليس غير متوقع”. “لديك تجمعات داخلية في وقت ينتشر فيه الكثير من الفيروسات، سواء كان البرد أو الأنفلونزا ، والقرب دون إخفاء … سيكون لديك انتقال نشط للفيروسات.”

ومع تلاشي مخاوف كوفيد – 19 وتلاشي إجراءات السلامة العامة، تجاوزت الحالات الأسبوعية 400 ألف حالة في كل من الأسابيع الستة الماضية ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، وهي إحصاءات لم نشهدها منذ أواخر سبتمبر/ أيلول.

وفي الوقت نفسه، تستمر الوفيات الأسبوعية لكوفيد -19 في الارتفاع مع الإبلاغ عن 3،907 حالة اعتبارا من 11 يناير/ كانون الثاني، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض.