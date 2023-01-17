النشرة الرياضية من BBC: الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 BBC By admin 01/17/2023 شارك النشرة الرياضية من بي بي سي عربي: الثلاثاء ١٧ كانون الثاني 2023. “سيدر نيوز” بالتعاون مع “بي بي سي” تقدم عبر موقعها، نشرة يومية رياضية صوتية خاصة: مواضيع متعلقة تحطم طائرة نيبال: مساعدة الطيار في حادث نيبال فقدت زوجها في… 01/17/2023 ليفربول: يورغن كلوب يؤكد أنه لن يرحل عن النادي إلا إذا طُلب… 01/17/2023 منتدى دافوس الاقتصادي: رئيس شركة يارا العملاقة للأسمدة يقول… 01/17/2023 آخر نشرة: https://cedarnews.net/wp-content/uploads/2023/01/bbc_arabic_sports-8.mp3 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الثانيالثلاثاءالرياضيةالنشرةكانوننيوزكاست شارك
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